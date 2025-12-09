«Затишье перед бурей»: Ученые предупредили о мощной магнитной буре

Российские ученые предупредили, что в ближайшее время может произойти мощная магнитная буря на Земле из-за того, что Солнце «искрит». Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН.
«Продолжает искрить. На самом деле может и рвануть», — говорится в публикации.
Согласно графику солнечных вспышек, Солнце прошедшей ночью «искрило» три раза, когда уровень активности достигал уровня М (высокий класс вспышек).
Исследователи отметили, что в ближайшие несколько часов должна начаться магнитная буря. По прогнозу ученых она должна уже идти, но задерживается.
Геомагнитный график в последние сутки совершенно необычно выглядит. Реально как затишье перед бурей, подчеркнули в лаборатории.
Как писал сайт KP.RU, мощные магнитные бури уровня G2-G3 ожидаются 9−10 декабря после выброса плазмы на Солнце. Ученые указали, что вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по планете ожидается с максимальной эффективностью.