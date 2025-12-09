Тюменцы получат больше денег от властей

«С нового года увеличится размер детских выплат, которые тюменское отделение Соцфонда предоставляет семьям с детьми. Речь идет о едином пособии для семей с детьми и беременных женщин, а также ежемесячной выплате из материнского капитала», — рассказали в ведомстве.