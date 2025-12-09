Ричмонд
Обезьяна ворвалась в дом пенсионера в Таиланде и загрызла его насмерть

В Таиланде макака ворвалась в дом пенсионера и откусила у него несколько частей тела, мужчина скончался.

Самец макаки ворвался в дом пенсионера, 63-летнего Чайпхума Саеунга, в провинции Яла в Таиланде и загрыз его насмерть, материал из The Sun перевел aif.ru.

По данным правоохранителей, тело мужчины обнаружили соседи, на нем были многочисленные укусы, также не хватало некоторых частей тела. Кроме того, в руке был металлический прут, которым, он, видимо, отбивался от животного.

Полицейские обнаружили, что обезьяна после расправы не ушла, она сидела на дереве и «агрессивно наблюдала», как силовики выполняют свою работу. Однако потом она скрылась.

По словам соседей Саеунга, макака несколько дней терроризировала местных жителей, животное преследовало самку.

«Мы не считаем, что в смерти человека виноваты люди. Обезьяну убьют, если её увидят. Слишком высока опасность того, что она нападёт на других людей», — заявил майор полиции Джаккарин Лаксана.

Он добавил, что отдал приказ стрелять в таких обезьян на поражение.

Ранее в Греции питбуль растерзал двухлетнего ребенка на глазах у родителей.