Обезьяна ворвалась в дом пенсионера в Таиланде и загрызла его насмерть

Самец макаки ворвался в дом пенсионера, 63-летнего Чайпхума Саеунга, в провинции Яла в Таиланде и загрыз его насмерть, материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным правоохранителей, тело мужчины обнаружили соседи, на нем были многочисленные укусы, также не хватало некоторых частей тела. Кроме того, в руке был металлический прут, которым, он, видимо, отбивался от животного.
Полицейские обнаружили, что обезьяна после расправы не ушла, она сидела на дереве и «агрессивно наблюдала», как силовики выполняют свою работу. Однако потом она скрылась.
По словам соседей Саеунга, макака несколько дней терроризировала местных жителей, животное преследовало самку.
«Мы не считаем, что в смерти человека виноваты люди. Обезьяну убьют, если её увидят. Слишком высока опасность того, что она нападёт на других людей», — заявил майор полиции Джаккарин Лаксана.
Он добавил, что отдал приказ стрелять в таких обезьян на поражение.
Ранее в Греции питбуль растерзал двухлетнего ребенка на глазах у родителей.