Движение транспорта ограничат в Ростове из-за новогоднего забега

Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Старт маршрута находится под главной городской елкой в парке имени Максима Горького. Участники пробегут по аллее парка и пешеходной части улицы Пушкинской, а также пересекут ряд оживленных улиц и проспектов, включая проспект Ворошиловский и проспект Кировский.
На Театральном проспекте участники забега сделают разворот и финишируют на площади возле Донской государственной публичной библиотеки. Общая длина маршрута составит 4,2 км. Ограничения движения буду действовать до окончания забега в 12:00.