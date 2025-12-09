Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение транспорта ограничат в Ростове из-за новогоднего забега

Из-за проведения новогоднего забега 1 января 2026 года «Побегай 1 января» в центре Ростова ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Старт маршрута находится под главной городской елкой в парке имени Максима Горького. Участники пробегут по аллее парка и пешеходной части улицы Пушкинской, а также пересекут ряд оживленных улиц и проспектов, включая проспект Ворошиловский и проспект Кировский.

На Театральном проспекте участники забега сделают разворот и финишируют на площади возле Донской государственной публичной библиотеки. Общая длина маршрута составит 4,2 км. Ограничения движения буду действовать до окончания забега в 12:00.