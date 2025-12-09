На стройку корпуса курганской больницы с проверкой приедет десант из московского Росздравнадзора

Корреспондентка URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального правительства. На момент публикации ответ получить не удалось. Также комментарий запрошен в управлении Росздравнадзора по Курганской области. Журналистке по телефону подтвердили, что Саймолова сейчас работает в регионе. Отмечается, что она вместе с главой местного управления Николаем Агаевым уже уехали на объекты.