Собянин: на всех станциях МЦД будет подключена оплата проезда по биометрии

Сервис оплаты проезда по биометрии доступен на всех без исключения турникетах метро и Московского центрального кольца. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, данный способ оплаты также работает на причалах регулярного речного электротранспорта, в аэроэкспрессах и нескольких станциях Московских центральных диаметров (МЦД).
«Столица — мировой лидер по количеству видов транспорта, где работает биометрическая оплата проезда. С учетом роста популярности такого удобного и технологического способа оплаты планируем до конца 2026 года запустить сервис на всех станциях МЦД», — поделился планами Собянин.
Подключиться к сервису оплаты проезда по биометрии можно в приложении «Метро Москвы». Для оплаты будет достаточно одного взгляда на камеру. В результате карты, телефоны и наличные окажутся не нужны.
Собянин заверил, что система, которая является полностью российской разработкой и принадлежит правительству Москвы, максимально безопасна и защищена от внешнего вмешательства. Данные пользователей надежно зашифрованы.
Сервис появился в октябре 2021 года. К нему уже подключились около 700 тыс. человек.
Ранее Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы.