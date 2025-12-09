Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: на всех станциях МЦД будет подключена оплата проезда по биометрии

Оплата проезда по биометрии доступна на всех турникетах метро и МЦК.

Источник: Аргументы и факты

Сервис оплаты проезда по биометрии доступен на всех без исключения турникетах метро и Московского центрального кольца. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, данный способ оплаты также работает на причалах регулярного речного электротранспорта, в аэроэкспрессах и нескольких станциях Московских центральных диаметров (МЦД).

«Столица — мировой лидер по количеству видов транспорта, где работает биометрическая оплата проезда. С учетом роста популярности такого удобного и технологического способа оплаты планируем до конца 2026 года запустить сервис на всех станциях МЦД», — поделился планами Собянин.

Подключиться к сервису оплаты проезда по биометрии можно в приложении «Метро Москвы». Для оплаты будет достаточно одного взгляда на камеру. В результате карты, телефоны и наличные окажутся не нужны.

Собянин заверил, что система, которая является полностью российской разработкой и принадлежит правительству Москвы, максимально безопасна и защищена от внешнего вмешательства. Данные пользователей надежно зашифрованы.

Сервис появился в октябре 2021 года. К нему уже подключились около 700 тыс. человек.

Ранее Собянин рассказал о дорожных улучшениях на юго-западе Москвы.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше