Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернувшихся на Землю космонавтов эвакуировали из «Союза МС-27»

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким вернулись с МКС.

Источник: Аргументы и факты

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27», на котором они вернулись с МКС.

«Роскосмос» ведет трансляцию посадки.

Отметим, что за время миссии российские космонавты провели 42 научных эксперимента. Так, во время пересменки с экипажем «Союза МС-28» они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, появившихся на МКС. Оно будет доставлено на Землю на «Союзе МС-28».

Также Рыжиков и Зубрицкий в ходе миссии провели два выхода в открытый космос 16 и 28 октября.

Ранее сообщалось, что на МКС для экипажа корабля «Союз МС-27», возвращающегося на Землю, приготовили тематический торт.