Вернувшихся на Землю космонавтов эвакуировали из «Союза МС-27»

Отметим, что за время миссии российские космонавты провели 42 научных эксперимента. Так, во время пересменки с экипажем «Союза МС-28» они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, появившихся на МКС. Оно будет доставлено на Землю на «Союзе МС-28».