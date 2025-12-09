Вернувшихся на Землю космонавтов эвакуировали из «Союза МС-27»

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27», на котором они вернулись с МКС.
«Роскосмос» ведет трансляцию посадки.
Отметим, что за время миссии российские космонавты провели 42 научных эксперимента. Так, во время пересменки с экипажем «Союза МС-28» они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, появившихся на МКС. Оно будет доставлено на Землю на «Союзе МС-28».
Также Рыжиков и Зубрицкий в ходе миссии провели два выхода в открытый космос 16 и 28 октября.
Ранее сообщалось, что на МКС для экипажа корабля «Союз МС-27», возвращающегося на Землю, приготовили тематический торт.