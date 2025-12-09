В стратегии здравоохранения призвали внедрять модификацию рисков

«Самый “дорогой” фактор риска для экономики государства — курение, оно ведет и к дополнительным затратам на лечение более тяжело протекающих ХНИЗ, и к падению производительности труда из-за плохого здоровья курильщиков, и даже к преждевременной смертности, — говорит она. — При этом расходы на медицину растут во всем мире, превышая темпы роста ВВП. Решением, позволяющим сохранить устойчивость системы здравоохранения, может стать гибкий подход к управлению рисками, учитывающий реальные поведенческие паттерны людей».