Переехавшие в села Нижегородской области тренеры смогут получить 1 млн рублей

Для этого им необходимо будет отработать в сельской местности пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области рассматривается приказ, который предполагает выплату в размере одного миллиона рублей тренерам, переехавшим работать в сельскую местность. В настоящее время документ, подготовленный министерством спорта, проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа называется «Земский тренер». В соответствии с проектом, денежные средства предоставляются тренерам, которые заключили трудовой договор с государственными или муниципальными физкультурно-спортивными учреждениями. Они должны находиться в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Выплата не предполагает целевого использования и расходуется получателем на любые нужды. Однако для ее получения тренеру необходимо отработать по трудовому договору в учреждении не менее пяти лет. В случае неисполнения этого условия предполагается полное или частичное возвращение предоставленной выплаты.

Ожидается, что такая мера стимулирует специалистов в сфере физической культуры и спорта переезжать работать в сельскую местность.