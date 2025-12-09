Переехавшие в села Нижегородской области тренеры смогут получить 1 млн рублей

Выплата не предполагает целевого использования и расходуется получателем на любые нужды. Однако для ее получения тренеру необходимо отработать по трудовому договору в учреждении не менее пяти лет. В случае неисполнения этого условия предполагается полное или частичное возвращение предоставленной выплаты.