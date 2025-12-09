Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок новосибирского «Локомотива» Сэм Дер сообщил о страшной болезни

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» сообщил о тяжелой новости, касающейся своего игрока Сэма Дера.

Источник: Официальный сайт ВК Локомотив

У спортсмена диагностировано онкологическое заболевание после планового медицинского обследования. Ему предстоит пройти курс химиотерапии, однако контракт с клубом остается в силе, и он продолжает быть частью команды.

Сэм Дер обратился к своим поклонникам через социальные сети, заверив их в своем намерении бороться с болезнью и оставаться самым преданным фанатом «Локомотива». Он выразил благодарность за поддержку и уверенность в том, что вместе с командой сможет преодолеть любые трудности. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в НСО впервые прошел Кубок России среди глухих и слабослышащих борцов.