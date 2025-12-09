Студентов колледжа во Владивостоке выселяют из общежития в разгар учебного года на время ремонта

В социальных сетях распространяют информационное письмо от лица директора колледжа, адресованное родителям и законным представителям студентов. В письме говорится, что капитальный ремонт здания будет проведён с 12 января по 30 августа 2026 года, а по санитарным нормам СП 2.4 3648−20 «Требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» проведение ремонтных работ в присутствии детей не допускается. Родителям и законным представителям будущих энергетиков и связистов рекомендовано «решить вопрос о месте проживания иногородних студентов с 12 января».