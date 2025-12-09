Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентов колледжа во Владивостоке выселяют из общежития в разгар учебного года на время ремонта

Во Владивостоке на капитальный ремонт закрывают общежитие Промышленного колледжа энергетики и связи, расположенное на улице Спиридонова, 36/38, компенсировать наём жилья студентам никто не планирует, а не все родители могут позволить оплачивать жильё детям, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В социальных сетях распространяют информационное письмо от лица директора колледжа, адресованное родителям и законным представителям студентов. В письме говорится, что капитальный ремонт здания будет проведён с 12 января по 30 августа 2026 года, а по санитарным нормам СП 2.4 3648−20 «Требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» проведение ремонтных работ в присутствии детей не допускается. Родителям и законным представителям будущих энергетиков и связистов рекомендовано «решить вопрос о месте проживания иногородних студентов с 12 января».

Письмо распространяют с комментарием матери одного из студентов. Женщина проживает в Лазовском округе Приморья, воспитывает, кроме 16-летнего сына-студента, ещё пятерых несовершеннолетних детей. Её доход не позволяет снимать квартиру для старшего ребёнка во Владивостоке. Кроме того, ожидаются сложности с предоставлением жилья несовершеннолетним арендаторам: по закону подростки имеют право снимать жильё при наличии письменного согласия взрослого представителя, но вряд ли многие владельцы квартир согласятся сдавать их подросткам.