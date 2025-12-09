Ричмонд
В Омске закрывается вегетарианское кафе «Goroh»

Помещение выставлено на продажу за 9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прекращает работу вегетарианское кафе «Goroh», расположенное на проспекте Карла Маркса, 3. Помещение площадью 316 кв. метров выставлено на продажу за 9 миллионов рублей.

Как сообщается, в состав объекта входят два производственных цеха, бар, раздевалка, санузел, а также 40 столов на 100 мест и всё необходимое оборудование и техника. Годовая выручка заведения составляет около 2 миллионов рублей.

Причина продажи — личные обстоятельства владельца.

Ранее мы писали, что мост у Телецентра в Омске сохранит прежний режим работы до нового года.