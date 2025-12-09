«Единорога» сфотографировали под Воронежем

Сотрудники организации поделились в сети кадрами с фотоловушки. В последнее время на лесной перекресток и заповедный водопой приходили лосиха и детенышем, молодые кабаны и подросшие олени. Один из последних, как раз, и стал поневоле «единорогом» Специалисты предположили, что рог мог быть отколот во время битвы — такие сражения не редки при гоне.