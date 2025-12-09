«Единорога» сфотографировали под Воронежем

Сотрудники организации поделились в сети кадрами с фотоловушки. В последнее время на лесной перекресток и заповедный водопой приходили лосиха и детенышем, молодые кабаны и подросшие олени. Один из последних, как раз, и стал поневоле «единорогом» Специалисты предположили, что рог мог быть отколот во время битвы — такие сражения не редки при гоне.
При этом весной, скорее всего, молодой самец обзаведется новыми рогами — остатки старых отпадут, а на их месте прорастут новые. Главное, чтобы не был поврежден вырост в лобной доли, откуда, собственно, и появляются рога.
«Утрата целого рога в осенних поединках, к счастью, случай нечастый. Обычно обламываются лишь отдельно взятые отростки. У взрослого рогача на фото с водопоя в короне правого рога как раз отсутствует один из отростков», — рассказали в заповеднике.