9 декабря свой день рождения отмечает выдающийся интеллектуал Анатолий Вассерман

Сегодня Анатолию Вассерману исполнилось 73 года. Родившись в Одессе в семье инженера-теплофизика, Анатолий Александрович сначала выбрал путь, схожий с отцовским, поступив в технический вуз. Однако вскоре его увлекли компьютерные технологии, и именно здесь проявился его уникальный ум — Вассерман оказался способным опережать даже самые современные машины. На протяжении полутора десятилетий он был непревзойдённым участником популярного интеллектуального шоу «Своя игра». Его эрудиция поражала, а знаменитая жилетка с множеством карманов стала настоящей визитной карточкой: в ней хранились самые разные полезные вещи — от отверток и диктофона до подзорной трубы. По словам самого Анатолия Александровича, каждая из этих мелочей не раз выручала его в самых неожиданных ситуациях. Но Вассерман — это не только телеведущий и интеллектуал. Он также журналист, политический консультант и автор множества книг, одна из которых посвящена необычным фактам и загадкам нашей планеты. Его многогранные таланты и глубокие знания продолжают вдохновлять и удивлять многих.