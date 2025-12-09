Ричмонд
На улице Пархоменко в Новосибирске вводится одностороннее движение

Изменения коснутся также улиц Глинки, Троллейной и Титова.

Источник: Комсомольская правда

Схема движения в Ленинском и Дзержинском районах Новосибирска изменится для повышения безопасности и пропускной способности дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Ключевое изменение — на ул. Пархоменко (от Петропавловской до Троллейной) вместо двухстороннего движения будет организовано одностороннее. На нескольких улицах введут запреты на парковку, стоянку грузовиков и их сквозной проезд в жилую зону.

Новые дорожные знаки начнут устанавливать после 21 декабря. Городская администрация призывает водителей заранее ознакомиться с изменениями и строго следовать ПДД.