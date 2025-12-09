Похороны актрисы Ксении Качалиной пройдут в закрытом формате

Качалина была известна в 90-х годах как талантливая молодая актриса, снимавшаяся в фильмах и сериалах. Однако в 2007 году её карьера внезапно прервалась, и она исчезла из публичного пространства. Последние годы жизни она провела в одиночестве, страдая от алкогольной зависимости и депрессии.