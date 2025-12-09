В Академическом и Солнечном до 2029 года построят две новые школы

В настоящее время в городе ведется строительство нескольких социальных объектов, включая гимназию «Арт-Этюд» на 1,1 тыс. мест (с возможностью получения дополнительного предпрофессионального образования для 280 детей), школу в квартале улиц Щорса — Машинной на 1,5 тыс. мест, второй корпус школы № 208 на улице Гражданской на 400 учеников с отдельным блоком для детского сада на 80 мест, а также детский сад на 250 мест в Новокольцовском.