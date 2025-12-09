Ричмонд
Роскосмос показал кадры эвакуации экипажа корабля «Союз МС-27»

Российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также американского астронавта Джонни Кима эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27» после их возвращения с Международной космической станции. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Роскосмосе.

За время миссии российские космонавты провели 42 научных эксперимента. В ходе пересменки с экипажем «Союза МС-28» они вывели четырнадцатое поколение мух, которые появились на МКС. Первое поколение доставили насекомые, привезенные «Союзом МС-27» в апреле.

— Утром корабль отстыковался от модуля «Причал». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно! — написали в Telegram-канале Роскосмоса.

О возвращении космонавтов на Землю стало известно 9 декабря.

Кроме того, в сентябре отечественная ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала с космодрома Байконур. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно. Она доставила на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 7.