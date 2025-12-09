В День Героев Отечества Волгоград стал Сталинградом

Произошло это сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества. На въезде в город в нескольких направлениях заранее были заменены соответствующие указатели.
В частности, указатели «Сталинград» появились на федеральных трассах «Сызрань-Саратов-Волгоград», «Волгоград — Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической) и по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко).
При этом Волгоград последний раз в 2025 году сменил название на историческое.
Напомним, по решению городских властей Волгограду возвращается имя Сталинград 9 раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.