В Челябинской области школьникам перестанут выдавать бесплатное молоко

«Мониторинг показал, что в последнее время особого запроса у детей и родителей на молоко дополнительно к бесплатному обеду нет. Многие родители прямо говорили: лучше включать побольше молочной продукции, а это и творог, и кефир, и сыр, — в рацион бесплатных обедов», — сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области, пишет telegram-канал «Саткинский рабочий».