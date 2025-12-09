Дешевле, чем в театре: в тюменских кинотеатрах покажу мировые постановки «Щелкунчика»

Атмосферная постановка Аарона Уоткина и Джейсона Бичи переносит зрителя в настоящий рождественский мир: ярмарки, теплые огни, оживающие игрушки и хрустящий зимний лес. Это один из самых уютных европейских «Щелкунчиков», где рядом с мировыми звездами танцуют ученики балетной школы. Зрителя ждет трогательная и светлая история о смелой девочке, защищающей своего Щелкунчика от полчища мышей, и о чуде, которое приходит к тем, кто в него по-настоящему верит. В кино 16 декабря.