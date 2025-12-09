В Тюмени жители 30 домов провели ночь без отопления

Тепло в квартиры вернули 9 декабря.
В Тюмени 48 домов остались без отопления из-за аварий на сетях 8 декабря. Ночь горожане провели без тепла, однако 9 декабря подача ресурса была восстановлена. Об этом URA.RU рассказали в компании УСТЭК.
«Вечером 8 декабря произошли повреждения на сетях на Валерии Гнаровской, 10/1 и Широтной, 96/1. Под отключение, в общей сложности, попали 48 жилых домов», — рассказали в компании.
Вернуть тепло в дома и устранить аварию по первому адресу удалось к часу ночи 9 декабря. На втором объекте работы продолжались до 10:15 сегодняшнего дня.
Ранее URA.RU писало, что 7 декабря в районе улиц Тульская — 50 лет ВЛКСМ повредился чугунный водопровод. Без воды остались 11 домов. Обратно ресурс запустили 8 декабря в 20:30.