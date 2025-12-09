«Самый большой рост инвестиций в истории страны»: Правительство не строит Молдову, а сокращает средства и манипулирует, используя бюджет как избирательный инструмент

«Правительство с триумфом объявляет, что в следующем году капитальные инвестиции вырастут более чем на 45% и превысят 3 миллиарда леев — “самый большой рост в истории”, согласно официальной пропаганде. В действительности же мы становимся свидетелями одной из самых токсичных и циничных бюджетных манипуляций последнего десятилетия, пишет в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.
1. Этот «рост» не имеет ничего общего с развитием. Он полностью основан на масштабных сокращениях.
Для косметического улучшения показателей Правительство урезает: • 880 миллионов леев — на содержание дорог; • 190 миллионов леев — на субсидии.
Сокращаются стратегические сферы ради искусственного раздувания одной бюджетной статьи, используемой в политических целях. Дороги и сельское хозяйство приносятся в жертву ради предвыборных фотографий с «инвестициями».
2. Почти весь объем капитальных инвестиций на следующий год не предназначен для новых проектов. Фактически он покрывает задолженности текущего года.
То, что власть называет «будущим развитием», на деле представляет собой погашение долгов, накопленных из-за невыполнения инвестиций в 2025 году. Таким образом, бюджет 2026 года изначально стартует со скрытым структурным дефицитом.
Правда предельно проста: ничего нового не строится, лишь тушатся пожары, спровоцированные самим Правительством.
3. Больше всего пострадали примэрии. Задолженности перед местными органами власти достигли исторического максимума.
В 2025 году, предвыборном для парламентских выборов — Правительство пообещало примэриям капитальные инвестиции на сумму 5,254 миллиарда леев — самую крупную сумму за всю историю Республики Молдова. Настоящий бюджетный фейерверк, призванный купить лояльность местных администраций.
Однако реальная ситуация с исполнением за первые 10 месяцев выглядит радикально иначе: • Освоено: лишь 1,522 миллиарда леев • Не освоено: 3,732 миллиарда леев.
Иными словами, Правительство обмануло примэрии на 71% именно в избирательный год. Это уже не просто плохое управление. Это политическая коррупция через государственный бюджет.
И это не первый случай: тот же сценарий повторился на местных выборах 2023 года, когда «обещанные» проекты исчезли сразу после голосования.
4. На центральном уровне ситуация повторяется: утвержденные инвестиции систематически не исполняются в полном объеме.
В период 2021—2024 годов: • Утверждено инвестиций: 9,3 миллиарда леев • Реализовано: 7,2 миллиарда леев • Нереализованная разница: 2,1 миллиарда леев.
В 2025 году история продолжается: • Утверждено: 2,108 миллиарда леев • Исполнено за 10 месяцев: лишь 940 миллионов леев • Реально возможные к исполнению в декабре: еще около 200 миллионов леев.
Общая задолженность только за этот год превышает 1 миллиард леев.
5. В действительности «инвестиции» это лишь электоральная приманка, а не политика развития.
Правительство отлично понимает, что инвестиции звучат привлекательно, создают ожидания и приносят голоса. Поэтому оно обещает миллиарды, не имея ни реального намерения, ни административной способности их реализовать.
Результат — это идеально выстроенный цинизм: • грандиозные обещания перед выборами; • минимальное исполнение после выборов; • перекладывание задолженностей на будущие бюджеты; • примэрии, оставленные без средств и без проектов; • власть, хвастающаяся «историческими рекордами», тогда как единственный реальный рекорд это накопление долгов.
Убедительные цифры статистики. Фото: соцсети.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Правительство не строит Молдову. Оно затягивает, сокращает, переименовывает, перекладывает средства и политически манипулирует инвестициями, используя бюджет как избирательный инструмент, а не как инструмент развития.
«Самый большой рост в истории» это всего лишь раздувание цифр на бумаге. На земле же реальность одна: задолженности, замороженные стройки, обманутые примэрии и страна, которая топчется на месте".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.
Проект будет рассмотрен Муниципальным советом Кишинёва (далее…).
Власть в Молдове не перестает поражать лицемерием: Угробив аграрный сектор, президент предлагает покупать перед новым годом продукцию местных производителей.
Баночка мёда, бутылка вина и плацинды, купленные к праздникам, проблемы экономики страны не решат (далее…).
Если оппозиционных журналистов не пускают ни на одно официальное событие, значит вы — в Молдове: Власть живет в параллельном мире со своими СМИ, несогласных блокируют и закрывают.
Ни на одно официальное мероприятие, а тем более, с участием Санду и ПАС, не пускают оппозиционные СМИ, — такого в Молдове не было за все годы независимости (далее…).