«Самый большой рост инвестиций в истории страны»: Правительство не строит Молдову, а сокращает средства и манипулирует, используя бюджет как избирательный инструмент

«Правительство с триумфом объявляет, что в следующем году капитальные инвестиции вырастут более чем на 45% и превысят 3 миллиарда леев — “самый большой рост в истории”, согласно официальной пропаганде. В действительности же мы становимся свидетелями одной из самых токсичных и циничных бюджетных манипуляций последнего десятилетия, пишет в соцсетях экс-премьер Молдовы Влад Филат.