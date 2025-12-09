В Охотске ввели режим ЧС из-за серии прорывов на теплосетях

Для стабилизации обстановки принято неординарное решение. В поселок вернется бывший директор охотского филиала «Теплоэнергосервиса» Сергей Полищук, контракт с которым был расторгнут в мае этого года. Он займет должность главного теплотехника и будет персонально отвечать за состояние тепловых сетей. Сейчас бригады работают над восстановлением тепла в домах на улице Кузнецовской и соседних зданиях. Водоснабжение уже восстановлено.