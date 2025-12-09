В Охотске ввели режим ЧС из-за серии прорывов на теплосетях

В поселке Охотск Хабаровского края сложилась тяжелая ситуация с теплоснабжением. Из-за серии аварийных порывов на подземных тепловых сетях с 8 декабря в населенном пункте введен режим повышенной готовности. Ночью для ремонта на улице Кузнецовской пришлось временно отключать даже холодную воду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили власти, тепловые сети и котельные к зиме были подготовлены, осенние испытания не выявили протечек. Однако в последние дни начались множественные прорывы, причиной которых стали перепады давления на котельных и поломки самих котлов. 7 декабря от руководства компании потребовали срочно направить в Охотск квалифицированных специалистов для ликвидации аварий и наладки оборудования.
Для стабилизации обстановки принято неординарное решение. В поселок вернется бывший директор охотского филиала «Теплоэнергосервиса» Сергей Полищук, контракт с которым был расторгнут в мае этого года. Он займет должность главного теплотехника и будет персонально отвечать за состояние тепловых сетей. Сейчас бригады работают над восстановлением тепла в домах на улице Кузнецовской и соседних зданиях. Водоснабжение уже восстановлено.