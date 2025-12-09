В Башкирии готовят закон о развитии технологий и поддержке инноваций

В Башкирии разработали законопроект «О технологической политике в РБ». Как пояснил спикер республиканского Госсобрания Константин Толкачев, его цель — создать правовые условия для перехода экономики на российские технологии и укрепления технологического суверенитета.
Как пояснил председатель парламента, закон позволит компаниям республики участвовать в федеральных проектах и получать господдержку на всех этапах: от разработки идеи до серийного производства. Документ также предусматривает меры стимулирования, включая налоговые льготы и помощь в защите интеллектуальной собственности.
По словам Толкачева, в текущих условиях важно замещать импортные технологии в ключевых отраслях и развивать сотрудничество между наукой и бизнесом. Предприятия Башкортостана обладают потенциалом, чтобы стать драйверами такого технологического развития.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.