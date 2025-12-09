В Кургане зафиксировали снежный дефицит

«В Кургане высота снежного покрова составляла 4 см — это на 10 см ниже климатической нормы для этой даты, хотя бывало и хуже», — отметили в tg-канале. За 20 лет ниже нынешних 4 см снежный покров в Кургане был только дважды: в 2017 году — 2 см и в 2008 году — полное отсутствие снега.