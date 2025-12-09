В Омске на Левом берегу зальют 33 ледовые площадки

В Кировском округе Омска началась заливка катков на 33 ледовых площадках. Из них 20 катков будут расположены на придомовых территориях, 10 — на территориях образовательных учреждений. Заливка на придомовых территориях осуществляется по решению жителей, которые предоставляют доступ к воде для поддержания льда в надлежащем состоянии, сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
На придомовых катках в Кировском округе Левобережья в этом году кататься смогут омичи по следующим адресам:
ул. Мельничная, 91; ул. Новостройка, 7; ул. Володарского, 120; ул. Лукашевича, 1А; ул. Волгоградская, 24В; ул. Волгоградская, 30; ул. Путилова, 7В; ул. Взлётная, 3А; ул. Крупской, 8/1; ул. Крупской, 5 (Б. Заречный, 10); ул. Б. Заречный, 2А (ул. Степанца, 10); ул. Рокоссовского, 12/3; ул. Фугенфирова, 7, 9; ул. 2-я Любинская, 2Б; ул. Комкова, 5А; ул. Конева, 34; ул. Дианова, 20; ул. Крупской, 13/3; просп. Комарова, 15/3; ул. Взлётная, 11/1.
Кроме того, хоккейные площадки заливаются на территории сквера Нефтебаза (ул. Мельничная, 67), на территории Омского колледжа профессиональных технологий (ул. Дианова, 33) и спортшколы им. Олега Охрименко (ул. 20 лет Октября, 14/2).
В зимний период также будут работать ледовые площадки для массового катания в следующих местах: ледовая арена имени Леонида Киселёва (ул. 70 лет Октября, 8/1), природный парк «Птичья Гавань» (ул. Енисейская, ½), парк 300-летия (ул. Ватутина, 21/1), а также катки на территории ТЦ «МЕГА» (бульвар Архитекторов, 35) и в «CronwellPark Ника» (ул. Суворова, 110). Часть катков будет открыта на территориях школ.