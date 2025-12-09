В Омске на Левом берегу зальют 33 ледовые площадки

В Кировском округе Омска началась заливка катков на 33 ледовых площадках. Из них 20 катков будут расположены на придомовых территориях, 10 — на территориях образовательных учреждений. Заливка на придомовых территориях осуществляется по решению жителей, которые предоставляют доступ к воде для поддержания льда в надлежащем состоянии, сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.