В Самаре верхнее строение пути в тоннелях метро завершат в августе 2026 года

С 15 декабря в Самаре начнется подготовка к устройству верхнего строения пути в левом перегонном тоннеле метро. Отмечается, что это один из самых ответственных участков строительства станции «Театральная». Об этом сообщили в минстрое региона.
«Графики будем ускорять. Темп работ контролирую лично — нам важно, чтобы жители получили удобный и безопасный маршрут как можно раньше. Планируем завершить верхнее строение пути в обоих тоннелях к середине августа 2026 года», — рассказали в пресс-службе.
Закупка оборудования сейчас выполнена на 80%, оставшиеся позиции собираются закрыть в ближайшее время. Прокладку правого тоннеля станции метро «Театральная» завершили в конце ноября. Губернатор заверил, что решены все финансовые вопросы. Сейчас готовность станции составляет 75%.
Напомним, в марте 2025 года вокруг строительства станции метро «Театральная» в Самаре разразился скандал. Было решено демонтировать проходческий щит, который нужен для продолжения работ. Тоннелепроходческий комплекс планировали разобрать и перевезти в Москву, так как власти повторно не заключили контракт на проходку правого перегонного тоннеля.
Тогда Минстрой РФ брал ситуацию на контроль. Губернатор обнадежил, что «Театральная» будет достроена. Позже власти Самарской области решили изменить условия 13 контрактов. Наконец, в мае строительство возобновили.
Щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» еще в мае 2024 года. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го. Задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023-го. Власти уже много раз корректировали сроки ввода. Теперь открытие ожидается в первом квартале 2027 года.