В Ачинске вводится режим «черного неба»

9 декабря в 19:00 в Ачинске Красноярского края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Как пишут специалисты Среднесибирского УГМС, «черное небо» зависнет над городом до 07:00 11 декабря.
Обычно режим «черного неба» вводится в связи с погодными условиями: повышением атмосферного давления и морозной безветренной погодой. В такие дни вредные выбросы от предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже и начинают накапливаться в приземном слое атмосферы.
Ранее режим НМУ продлили в Красноярске.