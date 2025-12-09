Ричмонд
В Ачинске вводится режим «черного неба»

Режим НМУ вводят в Ачинске.

Источник: Комсомольская правда

9 декабря в 19:00 в Ачинске Красноярского края начнет действовать режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Как пишут специалисты Среднесибирского УГМС, «черное небо» зависнет над городом до 07:00 11 декабря.

Обычно режим «черного неба» вводится в связи с погодными условиями: повышением атмосферного давления и морозной безветренной погодой. В такие дни вредные выбросы от предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже и начинают накапливаться в приземном слое атмосферы.

Ранее режим НМУ продлили в Красноярске.