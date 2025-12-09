В Ачинске вводится режим «черного неба»

Обычно режим «черного неба» вводится в связи с погодными условиями: повышением атмосферного давления и морозной безветренной погодой. В такие дни вредные выбросы от предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже и начинают накапливаться в приземном слое атмосферы.