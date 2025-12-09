Ричмонд
Курганец отсудил у властей 142 тысячи после падения ветки на автомобиль

Суд обязал департамент гражданской защиты Курганской области компенсировать ущерб гражданину за поврежденный веткой автомобиль. Сумма возмещения составила 142 600 рублей. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам власти.

Суд обязал департамент гражданской защиты Курганской области компенсировать ущерб гражданину за поврежденный веткой автомобиль. Сумма возмещения составила 142 600 рублей. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к органам власти.

«Владелец автомобиля Kia Rio добился через суд выплаты за поврежденный два с половиной года назад автомобиль — на него из-за сильного ветра упала ветка. Суд обязал департамент выплатить ущерб, причиненный лесным фондом», — сообщили источники. Владелец машины отсудил более 142 тысяч рублей.

Информация нашла подтверждение в судебных решениях. Суд установил, что ущерб гражданину был причинен в результате ненадлежащего содержания лесного фонда в части обеспечения рубки аварийных деревьев. Инцидент случился в Кетовском округе в день, когда в Кургане случились разрушительные пожары — 7 мая 2023 года. Дул сильный ветер и часть дерева упала на автомобиль мужчины с территории, находящейся под контролем Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

Департамент пытался доказать, что виной этому были аномальный ветер и нарушение запрета посещения лесов истцом. «Доказательств того, что в указанный выше период действовал режим чрезвычайной ситуации и имели место чрезвычайные ситуации не представлено, равно как и не представлено доказательств, того, что в месте причинения ущерба гражданину наблюдалось метеорологически опасное явление в виде очень сильного ветра», — сказано в решении суда. Также было установлено, что водитель двигался не в лесу, а по дороге между дачным поселком и лесным фондом. В итоге департамент должен будет выплатить владельцу корейского седана 142 600 рублей.