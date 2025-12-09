Курганец отсудил у властей 142 тысячи после падения ветки на автомобиль

Департамент пытался доказать, что виной этому были аномальный ветер и нарушение запрета посещения лесов истцом. «Доказательств того, что в указанный выше период действовал режим чрезвычайной ситуации и имели место чрезвычайные ситуации не представлено, равно как и не представлено доказательств, того, что в месте причинения ущерба гражданину наблюдалось метеорологически опасное явление в виде очень сильного ветра», — сказано в решении суда. Также было установлено, что водитель двигался не в лесу, а по дороге между дачным поселком и лесным фондом. В итоге департамент должен будет выплатить владельцу корейского седана 142 600 рублей.