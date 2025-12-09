Бизнес, помощь бездомным и суды: справка на задержанного владельца «рабочего дома» из Екатеринбурга

О задержании Арзамасцева стало известно вечером 8 декабря. Ему вменили две статьи УК РФ. Силовики считают, что Арзамасцев мог отнимать жилье у своих сотрудников, переоформлять на себя и продавать, оставляя деньги себе. Во время обысков в его квартире нашли около десяти млн рублей. Кроме того, по одной из версий, Арзамасцев может быть причастен к схеме по отмыванию денег. Связаться с ним не получилось. Скоро суд должен избрать меру пресечения.