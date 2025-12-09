Овчинский: лекция о конструктивизме пройдет в павильоне «Макет Москвы»

Участники лекции рассмотрят ключевые конкурсные и реализованные проекты, а также узнают о предпосылках формирования конструктивизма. Кроме того, в павильоне будут проходить светотехнические шоу каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, за исключением времени лекции.