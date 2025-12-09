Овчинский: лекция о конструктивизме пройдет в павильоне «Макет Москвы»

10 декабря в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ пройдет лекция «Братья Веснины. Новаторы времени», приуроченная к 145-летию знаменитого архитектора Л. А. Веснина, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Лекцию проведет архитектор Елена Каратун, доцент Московского архитектурного института и эксперт в области конструктивизма. Начало мероприятия запланировано на 17:00, продолжительность — один час. Регистрация для участия не требуется.
Лекция будет посвящена лидерам конструктивизма и их вкладу в развитие архитектуры.
«Гости павильона, интересующиеся архитектурой и желающие узнать предпосылки современного облика Москвы, вместе с лектором проследят путь становления братьев Весниных, их поиск новых путей в развитии городской архитектуры. Мероприятие позволит больше узнать о прошлом нашей страны и покажет связь традиций с современными градостроительными проектами», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Участники лекции рассмотрят ключевые конкурсные и реализованные проекты, а также узнают о предпосылках формирования конструктивизма. Кроме того, в павильоне будут проходить светотехнические шоу каждые 30 минут с 11:00 до 19:30, за исключением времени лекции.
Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Подробную информацию, расписание светотехнических шоу и возможность записаться на экскурсии можно найти на сайте www.maketmoskvy.ru или в мобильном приложении «Макет Москвы». Также доступны телефоны для справок: +7 (925) 237−37−28 и +7 (925) 237−37−29.
Кроме того, ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что с 18 декабря участники программы реновации смогут получить индивидуальные консультации у представителей профильных ведомств в Общественном штабе по контролю за данной программой по адресу: Лихов переулок, д. 3, стр. 1. Запись на встречи осуществляется по телефону горячей линии: +7 (495) 548−20−80.