В Омской области ужесточен контроль за взысканием долгов

С 1 декабря 2025 года в Омской области вступил в силу новый механизм защиты граждан от неправомерных действий при взыскании просроченной задолженности. Профессиональные коллекторские, кредитные и микрофинансовые организации, нарушающие права омичей, теперь несут административную и даже уголовную ответственность.
Согласно Федеральному закону № 137-ФЗ от 7 июня 2025 года, должники, их представители и лица, давшие согласие на контакт с кредитором, могут подать жалобу в Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Омской области — в том числе через портал «Госуслуги» — при нарушении порядка взаимодействия со стороны взыскателей.
Ведомство вправе запрашивать у кредиторов и операторов связи данные о звонках, долгах и способах коммуникации. Ответ обязаны предоставить в течение пяти рабочих дней.
По итогам проверки ГУФССП принимает меры в рамках закона: выносит предписания, составляет протоколы об административных правонарушениях или направляет материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Напомним, звонки разрешены только в строго установленное время:
— в будни — с 8:00 до 22:00;
— в выходные и праздники — с 9:00 до 20:00 (по местному времени должника).
Количество звонков ограничено: не более одного в день, двух в неделю и восьми в месяц — как самому должнику, так и третьим лицам. При этом коллекторы могут связываться с родственниками или знакомыми только с их согласия и исключительно для уточнения контактов должника. Обсуждать сумму долга или причины просрочки с третьими лицами запрещено.
Граждан призывают фиксировать нарушения: записывать разговоры и требовать от звонящего четкого представления с указанием ФИО и должности звонящего.
По данным ГУФССП, в 2025 году число жалоб от омичей снизилось — за 11 месяцев поступило 286 обращений. Это связано, в том числе, с профилактической работой с организациями, осуществляющими взыскание. В этом году вынесено 89 предостережений и составлено 9 протоколов по статье 14.57 КоАП РФ. Также проведено 3 внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой и 6 — по поручению зампредседателя Правительства РФ.
Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда под удар попадают люди, не имеющие задолженности, но случайно указанные в анкетах заемщиков без их согласия.
С 1 декабря на сайте Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (размещенном по адресу, определённому Минэкономразвития и Минцифры) стали публиковаться общедоступные сведения обо всех организациях, участвующих в возврате долгов. Информация доступна бесплатно и поддерживает поиск по ключевым словам, включая автоматизированный сбор данных.
На сегодняшний день в реестре коллекторов в Омской области числится 2 юридических лица и 9 обособленных подразделений, зарегистрированных в других регионах. Кроме того, в Омской области работают 2 кредитные и 4 микрофинансовые организации, а также 530 подразделений кредитных и 74 подразделения микрофинансовых компаний.