СМИ раскрыли новый план США по отношению к России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новая американская стратегия национальной безопасности может привести к выходу из Североатлантического альянса и началу сближения с Россией, пишет Financial Times.

Источник: AP 2024

«Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход Соединенных Штатов из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией», — говорится в публикации.

По мнению обозревателя, новая американская доктрина представляет собой ультиматум США европейцам, предназначенный для того, чтобы страны Старого света одобряли политику Белого дома.

На прошлой неделе Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.

Также США призвали европейские страны взять на себя ответственность за оборону.

