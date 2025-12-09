Mash: Тимур Родригез просит за 50-минутное выступление 3,5 миллиона рублей

Родригез требует две гримерки, до 15 охранников, отдельную зону под грим и кейтеринг, трехчасовую репетицию перед концертом и парковку. В меню он включил Moët & Chandon, тарелку фруктов и ягод, только козий или овечий сыр и воду Vittel или Evian. Такие условия заказчики считают слишком дорогостоящими и пока не планируют бронировать артиста, передает Telegram-канал.