Mash: Тимур Родригез просит за 50-минутное выступление 3,5 миллиона рублей

Певец Тимур Родригез стал самым невостребованным артистом этой зимы из-за высокого гонорара в 3,5 миллиона рублей. По данным Mash, у артиста нет ни одного забронированного корпоратива на ближайший квартал.
Согласно информации СМИ, даты у певца остаются свободными, так как шоу-мейкеры считают его запросы слишком большими. Базовая ставка артиста составляет 3,5 миллиона рублей за 50 минут выступления, при безналичной оплате к сумме добавляется 13 процентов.
Родригез требует две гримерки, до 15 охранников, отдельную зону под грим и кейтеринг, трехчасовую репетицию перед концертом и парковку. В меню он включил Moët & Chandon, тарелку фруктов и ягод, только козий или овечий сыр и воду Vittel или Evian. Такие условия заказчики считают слишком дорогостоящими и пока не планируют бронировать артиста, передает Telegram-канал.
В сентябре музыкант подал два иска к бывшей супруге Анне Девочкиной. Стало известно, что перед разводом экс-супруги заключили алиментное соглашение, согласно которому Родригез должен каждый месяц перечислять полтора миллиона рублей на детей и около 500 тысяч на содержание Анны. Исковые требования подразумевают снижение общих выплат в три раза, то есть до 500 тысяч рублей в месяц.