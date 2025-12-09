Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, по какой причине у россиянки провалился нос

В Москве врачи столкнулись с редким случаем: у молодой женщины почти исчезла часть носовой перегородки.

В Москве врачи столкнулись с редким случаем: у молодой женщины почти исчезла часть носовой перегородки. Пациентка три года испытывала дискомфорт и пыталась самостоятельно удалить корки в носу, не подозревая о серьёзной болезни.

По словам врачей, москвичка жаловалась на сухость слизистой и появление плотных корочек, которые регулярно удаляла. Со временем нос начал визуально уменьшаться. Когда она наконец обратилась в больницу, специалисты обнаружили значительные разрушения перегородки. Первоначально подозревали последствия пластики, однако пациентка отрицала любые операции.

Осмотр и анализы показали развитие васкулита — аутоиммунного воспаления сосудов. Из-за болезни в носовой полости возникли пустоты, которые организм начал заполнять костной тканью. Корки, которые женщина пыталась удалить, оказались фрагментами разрушающейся перегородки. К моменту диагностики её почти не осталось, передает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Медики отмечают, что позднее обращение значительно осложнило ситуацию. Сейчас пациентке требуется длительное лечение и восстановление под наблюдением специалистов.

Читайте также: Выяснилось, зачем ЕС пытается изменить подход США к украинскому урегулированию.