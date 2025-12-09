Стало известно, по какой причине у россиянки провалился нос

В Москве врачи столкнулись с редким случаем: у молодой женщины почти исчезла часть носовой перегородки. Пациентка три года испытывала дискомфорт и пыталась самостоятельно удалить корки в носу, не подозревая о серьёзной болезни.
По словам врачей, москвичка жаловалась на сухость слизистой и появление плотных корочек, которые регулярно удаляла. Со временем нос начал визуально уменьшаться. Когда она наконец обратилась в больницу, специалисты обнаружили значительные разрушения перегородки. Первоначально подозревали последствия пластики, однако пациентка отрицала любые операции.
Осмотр и анализы показали развитие васкулита — аутоиммунного воспаления сосудов. Из-за болезни в носовой полости возникли пустоты, которые организм начал заполнять костной тканью. Корки, которые женщина пыталась удалить, оказались фрагментами разрушающейся перегородки. К моменту диагностики её почти не осталось, передает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Медики отмечают, что позднее обращение значительно осложнило ситуацию. Сейчас пациентке требуется длительное лечение и восстановление под наблюдением специалистов.
