Дмитрий Демешин: «Этот проект — еще одна возможность увидеть, как динамично развивается наш край, через призму людей, писавших его историю»

В ноябре этого года во время рабочей поездки в Москву губернатор Дмитрий Демешин дал старт проекту «Трудовые династии Хабаровского края», торжественно открыв выставку в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. В церемонии также приняли участие представители девяти трудовых династий — семей, которые из поколения в поколение не покладая рук трудились в ключевых отраслях экономики и социальной сферы региона: металлургов, рыбопереработчиков, военных, железнодорожников, учителей, спортсменов, мастеров прикладного искусства, швей и других.
Около двух тысяч гостей уже успели побывать на выставке и ознакомиться с экспозицией, «сердцем» которой является раздел с информацией об истории становления и развития Хабаровского края, особенностях его географического расположения, населенных пунктах и народах, проживающих на этой территории. Помимо этого, проект содержит в себе семь тематических разделов: «Транспортный хаб», «Промышленный центр», «Сделано в Хабаровском крае», «Мы вместе», «Край спортивных достижений», «Дальневосточный форпост» и «Край притяжения. Туризм в удовольствие».
«Выставка “Трудовые династии Хабаровского края” рассказывает о почти 200 семьях, которые заложили основу экономического и социального фундамента региона. Так, этот проект — еще одна возможность увидеть, как динамично развивается наш край, через призму людей, писавших его историю. Для создания экспозиции были использованы подлинные документы и фотографии, хранящиеся в архивах, на предприятиях и в семейных альбомах», — сказал Дмитрий Демешин.
Идея проекта зародилась в 2024 году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Хабаровский край не остался в стороне и поддержал инициативу, приступив к подготовке собственной экспозиции.
Кроме того, в рамках проекта пройдет ряд мероприятий. К примеру, 18 декабря с 10:00 до 16:00 состоится показ фильмов о дальневосточной природе, где гости узнают о туристических династиях Хабаровского края, малоизученных маршрутах и об условиях участия в всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений», в котором можно выиграть три миллиона рублей за видео о путешествии по краю.