Дмитрий Демешин: «Этот проект — еще одна возможность увидеть, как динамично развивается наш край, через призму людей, писавших его историю»

Около двух тысяч гостей уже успели побывать на выставке и ознакомиться с экспозицией, «сердцем» которой является раздел с информацией об истории становления и развития Хабаровского края, особенностях его географического расположения, населенных пунктах и народах, проживающих на этой территории. Помимо этого, проект содержит в себе семь тематических разделов: «Транспортный хаб», «Промышленный центр», «Сделано в Хабаровском крае», «Мы вместе», «Край спортивных достижений», «Дальневосточный форпост» и «Край притяжения. Туризм в удовольствие».