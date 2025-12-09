«Она просто хотела быть счастливой»: девушка пошла в лес за возлюбленным и поплатилась жизнью

Следователи рассказали, что девушка пропала 1 декабря 2025 года. Мать сразу же обратилась в полицию. Ее тело нашли в лесистой местности. В Данику несколько раз выстрелили, а потом подожгли труп. Полиция установила, что подозреваемыми в убийстве являются Блевинс и Уильямс. По их версии, убийство стало результатом ссоры в соцсетях из-за того, что Даника заблокировала Блевинса и назвала Уильямса «никчёмным бандитом».