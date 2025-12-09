«Она просто хотела быть счастливой»: девушка пошла в лес за возлюбленным и поплатилась жизнью

Школьница из Флориды Даника Трой просто хотела быть счастливой и последовала за своим возлюбленным в лес. Но вместо романтического свидания распрощалась с жизнью. Подростки заманили 14-летнюю девушку на природу, убили и уничтожили тело. Об этом пишет издание New York Post.
Мать погибшей Эшли рассказывает, что одноклассник Даники заявил, что она ему нравится, и попросил пойти с ним в лес на прогулку. Но там девушку уже ждали его друзья.
«Гейб притворялся, что испытывает к ней чувства. Так он её и заманил. Мне нужны ответы на вопросы. Моя дочь просто хотела влюбиться и быть счастливой», — рассказала безутешная женщина.
Следователи рассказали, что девушка пропала 1 декабря 2025 года. Мать сразу же обратилась в полицию. Ее тело нашли в лесистой местности. В Данику несколько раз выстрелили, а потом подожгли труп. Полиция установила, что подозреваемыми в убийстве являются Блевинс и Уильямс. По их версии, убийство стало результатом ссоры в соцсетях из-за того, что Даника заблокировала Блевинса и назвала Уильямса «никчёмным бандитом».
