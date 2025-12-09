Дефицит чиновников в свердловских глубинках решат новыми льготами

Законопроект вносит поправки в закон «Об особенностях муниципальной службы в Свердловской области». Согласно новым нормам, для высших должностей потребуется стаж не менее 4 лет (вместо прежних 5), для главных — не менее 2 лет, для ведущих — не менее 1 года. Также будут скорректированы положения типового контракта с главой местной администрации, касающиеся его прямых обязанностей по решению вопросов местного значения. Цель изменений — расширить кадровый потенциал на муниципальном уровне и создать стимулы для молодых специалистов.