Сатирическое шоу вернулось: Виталий Наливкин умер, но дело его продолжили

Вместо известного приморцам Виталия Наливкина главным героем новых сатирических роликов команды из Уссурийска «БАРАКУДА» стал подполковник Андрейченко, который в образе сотрудника, отвечающего за порядок на улицах, пресекает нарушения автолюбителей. В частности, в новом ролике он радикально борется с чрезмерно тёмной тонировкой стёкол на авто.
Telegram-канал «@barakuda_usk» возобновил выпуск сюжетов и подчёркивает, что все персонажи в проекте вымышлены, а любые совпадения с реальными людьми случайны. В более ранних выпусках подполковника Андрейченко нередко показывали как оппонента Наливкина, однако в новой линейке роликов его перевели на «сторону добра». Наказывая нарушителей, подполковник сначала выносит битой пару стёкол машины, затем, решив проверить безопасность езды с тонированными стёклами, съезжает в кювет. И наконец, посчитав, что причиной аварии может быть летняя резина, достаёт нож и пропарывает на авто покрышку.
Скетч-шоу про Виталия Наливкина стартовало на YouTube-канале BARAKuda в 2019 году: сначала главным героем был персонаж Железняков, а образ «народного депутата» и вымышленного председателя исполкома Уссурийского района появился чуть позже, но быстро стал центральным. Команда под руководством телережиссёра Андрея Клочкова делала короткие сатирические эпизоды о том, как Наливкин грубо и прямолинейно «решает» городские проблемы. Проект быстро набрал популярность, собирая миллионы просмотров и десятки материалов сначала в местных, а затем и в федеральных СМИ.
Успех в сети и узнаваемость персонажа в Приморье постепенно переросли в общероссийскую известность: ролики о «народном депутате», который наказывает коллекторов, борется с коррупцией и «топит» яхты, попали в эфир федеральных телеканалов и в подборки самых обсуждаемых интернет-видео. На пике популярности у проекта было несколько сотен тысяч подписчиков, а фанатская аудитория сформировалась не только в крае, но и в других регионах, где Наливкина воспринимали как собирательный образ чиновника и символ протестной сатиры.
Одновременно с ростом известности усиливалось и давление властей на создателей шоу: уже в 2020 году после эпизода с «задержанием» условного полицейского съёмочной группе начали задавать вопросы, вызывали на допросы и интересовались финансированием проекта. Серьёзный конфликт с правоохранительными органами возник после серии 2021 года, в которой Наливкин из бутафорского гранатомёта якобы выстрелил по автобусной остановке и взорвал баннер «Единой России»: по этому эпизоду завели уголовное дело о хулиганстве, повреждении остановки. Прошли обыски у режиссёра Андрея Клочкова и продюсера Семёна Вавилова. Санкции статей, которые им инкриминируют, предусматривают до 10−15 лет лишения свободы.
Исполнитель главной роли Андрей Неретин несколько лет оставался лицом проекта, но к 2024 году у него резко обострились проблемы со здоровьем: после падения с лестницы ему диагностировали асептический некроз тазобедренного сустава, актёр перенёс операцию по замене сустава, а также инсульт, фактически оказался прикован к постели. Неретин умер осенью 2024 года в возрасте 48 лет из‑за обострения хронических заболеваний и остановки сердца.
После смерти актёра поклонники и команда проекта установили на его могиле в Приморье памятник золотого цвета с изображением Наливкина с гранатомётом в руках. Это своеобразный символ сериала и напоминание о роли, принесшей артисту всероссийскую известность.
Тем временем уголовное дело против Клочкова и Вавилова, начатое ещё в 2021 году, дошло до суда: в Уссурийском районном суде рассматривают обвинения по статьям о хулиганстве и изготовлении взрывчатых веществ, хотя сами авторы видео настаивают, что в эпизоде использовались пиротехнические эффекты, а не настоящие боеприпасы.
На фоне продолжающегося судебного процесса «Баракуда» выводит в центр внимания подполковника Андрейченко. Получится ли фактический перезапуск сатирической вселенной Наливкина с новым главным героем, пока говорить рано.