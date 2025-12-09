Украинцы начали передавать бойцам ВС РФ данные о местоположении сотрудников ТЦК после убийства отца с ребенком в Херсонской области. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
— Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка, — передает слова источника ТАСС.
По его словам, именно такие случаи подталкивают людей чаще передавать координаты российским солдатам, чтобы отомстить сотрудникам ТЦК.
До этого в Виннице машина с сотрудниками территориального центра комплектования дважды сбила мужчину. Инцидент произошел, когда группа граждан пыталась освободить мобилизованного из рук военнослужащих.
Стало известно, что одесские правоохранители в поисках уклонистов начали проверять документы у мужчин, одетых в традиционные еврейские одежды. Журналисты сообщают, что некоторые граждане якобы стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу.