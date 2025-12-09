Ричмонд
На Кубани составили портрет типичного многомиллионного должника

Именно такие должники чаще всего «играют в прятки» с правосудием.

Типичным многомиллионным должником в Краснодарском крае является, как правило, владелец малого или среднего бизнеса. Именно в этом сегменте «рождаются» колоссальные долги по налогам (к примеру, налогу на прибыль, НДС, страховым взносам). Об этом рассказала руководитель специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю № 1 Елена Козлова в интервью изданию «Кубань Сегодня».

По словам специалиста, именно такие должники чаще всего «играют в прятки» с правосудием: игнорируют требования приставов, меняют телефоны и адреса, стремятся записать бизнес на подставных лиц.

Теневая экономика больше всего процветает в таких сферах, как строительство, оптовая торговля, грузоперевозки и сфера услуг.

Вот один из примеров — было исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, задолженность по налогам у которого превышала 18 миллионов рублей. Он занимался междугородними перевозками. В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы обнаружили его квартиру, которая не являлась его единственное жильем. Они наложили на неё арест.

рассказала Елена Козлова

В результате предприниматель погасил весь долг и штраф только тогда, когда квартиру выставили на торги.

Специализированный отдел судебных приставов по Краснодарскому краю № 1 ГМУ ФССП России был сформирован более 2,5 лет назад. В задачу сотрудников входят взыскание больших долгов (более 100 млн рублей), налоговых и таможенных платежей, возмещения ущерба от коррупционных преступлений и так далее.