На Кубани составили портрет типичного многомиллионного должника

Вот один из примеров — было исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, задолженность по налогам у которого превышала 18 миллионов рублей. Он занимался междугородними перевозками. В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы обнаружили его квартиру, которая не являлась его единственное жильем. Они наложили на неё арест.