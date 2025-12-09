В Новосибирске горит здание педагогического колледжа на улице Линейной

Утром 9 декабря в Новосибирске произошло возгорание здания педагогического колледжа № 1 имени А. С. Макаренко, расположенного по адресу улица Линейная, 223. На месте чрезвычайного происшествия работают спасательные службы, полицейские и следователи.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети здания. Как сообщили представители прокуратуры Новосибирской области, из горящего здания были эвакуированы 670 человек. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Главный редактор Сиб.фм Виктор Бобровников сделал фотографии с места событий, где запечатлена работа экстренных служб.