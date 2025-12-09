Ричмонд
В Ростове-на-Дону при столкновении «Газели» и BMW погиб водитель

Смертельное ДТП произошло в Ростове на Красноармейской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП. 8 декабря в 15:00 на улице Красноармейской, 122/57 автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель «Газели» не справился с управлением. В результате лобового столкновения 54-летний мужчина погиб на месте. Водитель BMW не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать скорость, чтобы избежать трагедий.

