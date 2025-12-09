В Уфе магазин лишили лицензии за ночную торговлю алкоголем

Напомним, в республике действует запрет на торговлю алкоголем в магазинах с 23:00 до 8:00 часов утра.
«Это не просто нарушение закона. Ночная активность магазина создавала криминогенную обстановку, мешала спать жителям ближайших домов. Жалобы людей на шум и неадекватное поведение посетителей подтвердились», — сообщили в минторге Башкирии.
По итогам дела об административном правонарушении Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками аннулировала лицензию нарушителя во внесудебном порядке.
