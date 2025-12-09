Ричмонд
-4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе магазин лишили лицензии за ночную торговлю алкоголем

Сотрудники министерства торговли и услуг Башкирии в ходе своего очередного рейда установили факт ночной продажи алкоголя в одном из магазинов.

Источник: пресс-служба / минторг РБ

Напомним, в республике действует запрет на торговлю алкоголем в магазинах с 23:00 до 8:00 часов утра.

«Это не просто нарушение закона. Ночная активность магазина создавала криминогенную обстановку, мешала спать жителям ближайших домов. Жалобы людей на шум и неадекватное поведение посетителей подтвердились», — сообщили в минторге Башкирии.

По итогам дела об административном правонарушении Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками аннулировала лицензию нарушителя во внесудебном порядке.

Как ранее сообщал Башинформ, предпринимателю в Уфе грозит крупный штраф за продажу нелегального алкоголя.