Антикоррупционные уроки проходят в школах Красноярска

Они приурочены к Международному дню борьбы с этим видом преступления, сообщили в мэрии.
Так, в лицее № 1 Октябрьского района юные красноярцы учились отличать честные поступки от нечестных, говорили о справедливости и ответственности. Дети обсуждали, чем обычный подарок отличается от «подарка за услугу». Старшеклассники узнали, что такое конфликт интересов и почему государственным служащим нужно быть особенно честными.
В гимназии № 10 Кировского района пятиклассники изучали коррупцию на примере мультфильма. Чтобы закрепить знания и выразить свою позицию, ученики создали плакаты с лозунгами «Честность всегда побеждает!» и «Коррупция? Нет, спасибо!». Эти работы разместили на стенах образовательного учреждения.
А в школе № 1 Советского района для старшеклассников организовали деловую игру, на которой они вместе с педагогом разбирали, почему возникает коррупция, чем она вредит обществу и как можно ей противостоять.
«Задача — научить школьников анализировать реальные ситуации, самостоятельно принимать честные решения и осознавать последствия своих действий. Главное, чтобы дети не просто узнали сегодня новое слово, а поняли суть проблемы. Цель этих уроков — с детства привить понимание, что честность и справедливость — это норма жизни. Такие занятия способствуют формированию у подрастающего поколения правильной гражданской позиции», — отметила руководитель главного управления образования города Марина Аксенова.