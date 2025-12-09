Антикоррупционные уроки проходят в школах Красноярска

Так, в лицее № 1 Октябрьского района юные красноярцы учились отличать честные поступки от нечестных, говорили о справедливости и ответственности. Дети обсуждали, чем обычный подарок отличается от «подарка за услугу». Старшеклассники узнали, что такое конфликт интересов и почему государственным служащим нужно быть особенно честными.