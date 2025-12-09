Ричмонд
Антикоррупционные уроки проходят в школах Красноярска

Сегодня, 9 декабря, в школах Красноярска проходят антикоррупционные уроки.

Источник: SuperOmsk.ru

Они приурочены к Международному дню борьбы с этим видом преступления, сообщили в мэрии.

Так, в лицее № 1 Октябрьского района юные красноярцы учились отличать честные поступки от нечестных, говорили о справедливости и ответственности. Дети обсуждали, чем обычный подарок отличается от «подарка за услугу». Старшеклассники узнали, что такое конфликт интересов и почему государственным служащим нужно быть особенно честными.

В гимназии № 10 Кировского района пятиклассники изучали коррупцию на примере мультфильма. Чтобы закрепить знания и выразить свою позицию, ученики создали плакаты с лозунгами «Честность всегда побеждает!» и «Коррупция? Нет, спасибо!». Эти работы разместили на стенах образовательного учреждения. ​

А в школе № 1 Советского района​ для старшеклассников организовали деловую игру, на которой они вместе с педагогом разбирали, почему возникает коррупция, чем она вредит обществу и как можно ей противостоять.

«Задача — научить школьников анализировать реальные ситуации, самостоятельно принимать честные решения и осознавать последствия своих действий. Главное, чтобы дети не просто узнали сегодня новое слово, а поняли суть проблемы. Цель этих уроков — с детства привить понимание, что честность и справедливость — это норма жизни. Такие занятия способствуют формированию у подрастающего поколения правильной гражданской позиции», — отметила руководитель главного управления образования города Марина Аксенова.