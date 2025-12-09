Ленинский район Новосибирска отмечает 55 лет со дня основания

Ленинскому району Новосибирска исполнилось 55 лет. С юбилеем его жителей поздравил мэр города Максим Кудрявцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
В поздравлении глава города отметил, что район стал промышленным ядром Новосибирска. Сегодня здесь развивается городская среда: появились новые скверы, создается смотровая площадка и ремонтируются школы. В следующем году начнется благоустройство парка имени Кирова.
Мэр пожелал жителям района здоровья и благополучия, выразив уверенность, что жизнь в нём будет становиться ещё комфортнее.