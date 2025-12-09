Новая жертва «эффекта Долиной»: риелтор из Владивостока оказался в СИЗО из-за «чистой» сделки

«По той февральской сделке продавец обратилась к нам сама, цену она назвала сама — это она лично сказала на суде, по которому мой супруг теперь идет как обвиняемый. Его обвиняют по части 4 статьи 159 — мошенничество в особо крупных размерах — якобы у него есть какая-то связь с мошенниками. То есть и первая, и вторая пострадавшие говорят, что номер риелтора им дал мошенник, как раз к этому привязываются следователи», — рассказала Елена.