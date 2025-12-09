Новая жертва «эффекта Долиной»: риелтор из Владивостока оказался в СИЗО из-за «чистой» сделки

Звонок о срочной продаже.
В конце сентября на телефон риелтора Александра З. поступил звонок от клиентки. Она заявила о желании срочно продать квартиру на улице Уткинской во Владивостоке, сославшись на переезд в другой город.
«Назначили встречу, супруг отправил фото квартиры, я сказала, что объект хороший. Так как я занимаюсь посуточной сдачей в аренду, мы решили ее купить сами», — рассказала гражданская супруга Александра Елена (имя изменено), которая тоже является риелтором.
Квартиру в центре Владивостока площадью около 60 кв метров оценили почти в 6 миллионов рублей. По правилам агентства для срочных сделок действует скидка, поэтому женщине предложили 70% от этой суммы. Та согласилась.
Проверки из-за прошлого скандала.
Далее риелтор попросил ее предоставить полный пакет документов: выписку об обременениях, поквартирную карточку и справку из психоневрологического диспансера. Такая повышенная осторожность была не случайна — в феврале Александр уже столкнулся с похожей ситуацией, когда продавец после сделки перевел деньги мошенникам и затем через суд потребовал вернуть квартиру.
«Дело в суде, но покупатель ей еще пользуется, мой супруг на момент покупки квартиры на Уткинской, в сентябре, проходил свидетелем по тому делу, так как сопровождал сделку. О подобных ситуациях и “схеме Долиной” мы знали не понаслышке», — добавила Елена.
Заключение сделки.
Продавец приходила на встречи не одна, а с дочерью. На все предупреждения о мошеннических схемах обе уверяли, что действуют самостоятельно и осознанно. Женщина даже подписала специальное уведомление о том, что знает о рисках и отчуждает квартиру добровольно. В начале октября стороны заключили договор на сопровождение сделки.
Следку решили провести у нотариуса с «периодом охлаждения» в семь дней. Дата была назначена на 21 октября, а накануне, 20-го, продавца попросили дополнительно пройти психоневрологическую экспертизу для подтверждения ее дееспособности.
«Нотариус перед сделкой приглашала продавца к себе на разговор — спрашивала, точно ли никто не звонит, говорила, что случаи мошенничества участились — они бесконечно говорили, что все знают, телевизор смотрят», — уточнила покупательница.
Таким образом, сделка была подписана, а деньги переведены на депозитный счет нотариуса. По словам участников, было очевидно, что продажа — настоящая: женщина подробно показывала, какие вещи планирует забрать, а какие оставить в квартире.
Что случилось после покупки.
22 октября Елена официально стала собственницей квартиры. Спустя неделю, после истечения срока «охлаждения», нотариус перечислил деньги продавцу, и покупатели отправились в заранее запланированный отпуск.
30 октября дочь продавца написала им, что средства получены и они готовятся к переезду. Однако 7 ноября на странице прокуратуры появилось сообщение о том, что мошенники обманули пожилую женщину и ее дочь, лишив их квартиры в центре города.
«Нам его скинула племянница, спросила, это не ваша продавец случайно? На что супруг перекинул его дочке продавца, спросил — и все, ему уже никто не ответил», — вспоминает покупательница.
Риелтор Александр в ответ опубликовал пост-опровержение, настаивая на чистоте сделки и задаваясь вопросом, не была ли сама продавщица мошенницей. Между тем, во время отпуска супругам позвонил неизвестный, представившийся «Алексеем». Он заявил, что является организатором аферы и подтвердил, что женщины действовали под его влиянием. Теперь этот разговор, по мнению супруги, могут использовать против ее мужа.
Задержание в аэропорту.
Когда пара вернулась во Владивосток 15 ноября, в аэропорту их встретили сотрудники полиции. Покупательницу отпустили, а риелтора задержали и поместили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он был связан с мошенниками и намеренно ввёл продавца в заблуждение. К обвинению также добавили эпизод с февральской сделкой, которую риелтор ранее сопровождал в статусе свидетеля.
«По той февральской сделке продавец обратилась к нам сама, цену она назвала сама — это она лично сказала на суде, по которому мой супруг теперь идет как обвиняемый. Его обвиняют по части 4 статьи 159 — мошенничество в особо крупных размерах — якобы у него есть какая-то связь с мошенниками. То есть и первая, и вторая пострадавшие говорят, что номер риелтора им дал мошенник, как раз к этому привязываются следователи», — рассказала Елена.
Показания потерпевшей.
Началась череда обысков, заседаний и очных ставок. На одной из них потерпевшая, отвечая на вопросы адвоката, пояснила, что мошенники убедили ее в безопасности схемы. Они обещали, что квартиру вернут сразу после перевода денег, сделка аннулируется, а документы будут возвращены. Особенно ее убедило заверение, что риелтора задержат в аэропорту и изымут у него все бумаги — это косвенно указывало на него как на жертву, а не соучастника.
Кроме того, женщина рассказала, что изначально получила от «службы безопасности» контакты другого специалиста, с которым безуспешно работала около двух недель. Затем мошенники дали ей другой номер для быстрого выкупа — так она и дочь вышли на Александра, во всем следуя указаниям третьих лиц.
Сама Елена не понимает логики обвинения: показания самой потерпевшей свидетельствуют, что риелтор Александр был такой же игрушкой в руках мошенников, как и она сама. При этом, по ее словам, следствие даже не изъяло телефоны и планшеты «пострадавших», чтобы проверить, на какие счета уходили их деньги.
Чтобы защитить свои права, Елена с адвокатом уже подали встречный иск о признании сделки законной. Теперь они надеются на пересмотр позиции следствия и справедливое решение суда.