Прокуратура Охотска вернула пострадавшей от мошенников более 620 тысяч рублей

Жительница Охотского района Хабаровского края, обманутая телефонными мошенниками на 550 тысяч рублей, смогла вернуть свои деньги с помощью прокуратуры. Через суд с держателя банковской карты в Иркутской области, на которую поступили украденные средства, взыскано более 620 тысяч рублей, включая проценты. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как установлено, в январе 2025 года женщине позвонил лжепредставитель инвестиционной компании, который уговорил ее «заработать на торгах». Поверив ему, она перевела почти 550 тысяч рублей на указанные им банковские счета. После этого связь с «брокером» прервалась. Потерпевшая обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования удалось выяснить, что часть денег поступила на счет жителя Иркутской области.
Прокуратура Охотского района, защищая права гражданки, подготовила и направила в суд исковое заявление о взыскании с этого человека суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Черемховский городской суд Иркутской области полностью удовлетворил требования прокурора, постановив взыскать с ответчика более 620 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу, и исполнительный лист передан судебным приставам для принудительного взыскания.