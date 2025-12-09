Прокуратура Охотска вернула пострадавшей от мошенников более 620 тысяч рублей

Как установлено, в январе 2025 года женщине позвонил лжепредставитель инвестиционной компании, который уговорил ее «заработать на торгах». Поверив ему, она перевела почти 550 тысяч рублей на указанные им банковские счета. После этого связь с «брокером» прервалась. Потерпевшая обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования удалось выяснить, что часть денег поступила на счет жителя Иркутской области.