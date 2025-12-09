Володин поздравил россиян с Днем героев Отечества

День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Эта дата связана с появлением высшей военной награды России — ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.