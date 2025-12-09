МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем героев Отечества, отметив, что их опыт и профессионализм способствуют решению задач, стоящих перед Россией, сообщается на сайте палаты парламента.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Эта дата связана с появлением высшей военной награды России — ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил Героев Отечества с праздником. Он подчеркнул, что их опыт, профессионализм и ответственное отношение к делу способствуют решению задач, стоящих перед нашей страной», — сказано в сообщении.
Володин пожелал им крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.
Кроме того, на сайте сообщается, что среди депутатов Госдумы — восемь человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, а также три депутата имеют звание Героя Труда РФ.